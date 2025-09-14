CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor Futbol A.Ş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor Futbol A.Ş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serik Spor Futbol A.Ş, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 18:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alagöz Holding Iğdır FK 1-2 Serik Spor Futbol A.Ş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Serik Spor Futbol A.Ş, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 yendi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Salih Burak Demirel, Rüştü Muhammed Orcan

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Rotariu), Bruno (Dk. 79 Koita), Valentin Eysseric (Dk. 73 Ali Kaan Güneren), Ryan Mendes (Dk. 39 Moryke Fofana), Eyüp Akcan (Dk. 73 Doğan Erdoğan), Gökcan Kaya, Ali Yaşar, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Serik Spor Futbol A.Ş: İbrahim Demir, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 64 Amaral), Aleksandr Martynov, Tikhii Dmitrii (Dk. 71 Gökhan Altıparmak), İlya Berkovskii, Marcos Da Silva, Kerem Şen (Dk.64 Erhan Çelenk), Bilal Ceylan (Dk.77 Selim Dilli), Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Mesut Can Tunalı (Dk. 89 Gökhan Akkan)

Goller: Dk. 63 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 71 Batuhan İşçiler, Dk. 80 Amaral (Serik Spor Futbol A.Ş)

Sarı kartlar: Dk. 12 Tikhii Dmitrii, Dk. 53 Batuhan İşçiler, Dk. 57 Kerem Şen, Dk. (Serik Spor Futbol A.Ş)

REKLAM
G.Saray'da maç sonu flaş diyalog!
DİĞER
​Minik adam büyüdü: yakışıklılığıyla göz kamaştırıyor! Cenk Torun’dan oğluna duygusal doğum günü mesajı...
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
San Marino'da zafer M. Marquez'in! San Marino'da zafer M. Marquez'in! 17:14
Büşra Işıldar dünya ikincisi! Büşra Işıldar dünya ikincisi! 16:45
Ayhancan Güven 7. oldu Ayhancan Güven 7. oldu 16:30
UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! 16:13
Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! 16:10
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! 15:51
Daha Eski
Torino tek attı 3 aldı! Torino tek attı 3 aldı! 15:29
Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! 14:40
F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! 14:32
Arda Güler'e dünya basınından övgü! Arda Güler'e dünya basınından övgü! 14:23
Ve Deniz Dönmezer imzayı attı! Yeni takımı... Ve Deniz Dönmezer imzayı attı! Yeni takımı... 14:10
Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman? 13:35