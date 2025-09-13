CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor-Sarıyerspor maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Sarıyerspor maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında Sivasspor ile Sarıyerspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sivasspor-Sarıyerspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 10:55
Sivasspor-Sarıyerspor maçı canlı izle | Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sivasspor sahasında Sarıyerspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sivasspor-Sarıyerspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

SİVASSPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspormaçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

