İstanbulspor-Ümraniyespor maçı canlı izle | İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Ümraniyespor maçı canlı izle | İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında İstanbulspor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "İstanbulspor-Ümraniyespor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 10:25
İstanbulspor-Ümraniyespor maçı canlı izle | İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbulspor-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. İstanbulspor sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "İstanbulspor-Ümraniyespor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

