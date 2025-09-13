CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum, Demir’i evinde eritti

Bodrum, Demir’i evinde eritti

Trendoyl 1. Lig’de milli ara sonrası başlayan 5. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’u ağırlayan Bodrum FK, 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Maçta 1-0 öne geçen Adana Demir’de Yusuf Buğra kızardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum, Demir’i evinde eritti

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Melih Aldemir 7, Seyfettin Ünal 7, Mehmet Dura 7

Bodrum FK: Sousa 6, İmeri 6, Ajeti 6, Ali Aytemur 6, Brazao 8 (Dk.90+1 Ege ?) Fredy 9 (Dk.90+4 Enes ?), Ahmet 6, Musah 6, Cenk 6, Ali 5 (Dk.46 Celal 6), Seferi 6 (Dk.76 Dimitrov 6)

Adana Demirspor: Murat Uğur 4, Kadir 4, Yücel 4, Ali Fidan 4, Caner 4, Ahmet Bolat 3 (Dk.63 Mert 4), Enes 4 (Dk.89 Kürşat ?), Osman 4 (Dk.62 Yusuf Buğra 2), Sefa 4 (Dk.76 Ahmet Yılmaz 4), Gökdeniz 4, Salih 7 l GOLLER: Fredy (39 ve 89 penaltıdan), Brazao (51) / Salih (20)

KIRMIZI KART: Yusuf Buğra (86 / Adana Demirspor) l SARI KARTLAR: Ali, Musah / Yücel, Enes

12 Dev Adam finalde!
Cimbom'un hedefi 5'te 5!
DİĞER
Süper Lig ekiplerinin tüm transferleri burada! 335 milyon Euro'luk imza...
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Sergen Yalçın'ın hedefi Dolmabahçe'de 3 puan!
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eyüpspor-G.Saray maçı öncesi son notlar! 07:42
12 Dev Adam finalde! 12 Dev Adam finalde! 01:12
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik! 01:12
Alperen Şengün '12 Dev Adam' şarkısıyla coştu! Alperen Şengün '12 Dev Adam' şarkısıyla coştu! 01:12
Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız! Ergin Ataman: İnşallah şampiyon olacağız! 01:12
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 01:12
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı! 01:12
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 01:12
Dört büyüklerden ortak açıklama! Dört büyüklerden ortak açıklama! 01:12
Mourinho için flaş iddia! Mourinho için flaş iddia! 01:12
UEFA’dan kadro değişikliği kararı! UEFA’dan kadro değişikliği kararı! 01:12
Okan Buruk’tan stoper kararı! Okan Buruk’tan stoper kararı! 01:12