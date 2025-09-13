Bodrum, Demir’i evinde eritti

STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Melih Aldemir 7, Seyfettin Ünal 7, Mehmet Dura 7
Bodrum FK: Sousa 6, İmeri 6, Ajeti 6, Ali Aytemur 6, Brazao 8 (Dk.90+1 Ege ?) Fredy 9 (Dk.90+4 Enes ?), Ahmet 6, Musah 6, Cenk 6, Ali 5 (Dk.46 Celal 6), Seferi 6 (Dk.76 Dimitrov 6)
Adana Demirspor: Murat Uğur 4, Kadir 4, Yücel 4, Ali Fidan 4, Caner 4, Ahmet Bolat 3 (Dk.63 Mert 4), Enes 4 (Dk.89 Kürşat ?), Osman 4 (Dk.62 Yusuf Buğra 2), Sefa 4 (Dk.76 Ahmet Yılmaz 4), Gökdeniz 4, Salih 7 l GOLLER: Fredy (39 ve 89 penaltıdan), Brazao (51) / Salih (20)
KIRMIZI KART: Yusuf Buğra (86 / Adana Demirspor) l SARI KARTLAR: Ali, Musah / Yücel, Enes