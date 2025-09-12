CANLI SKOR ANA SAYFA
Esenler Erokspor 4-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Esenler Erokspor 4-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 19:50
Esenler Erokspor 4-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

1'inci Lig'in 5'inci haftasında Esenler Erokspor, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mehmet Ali Özer düdük çaldı. Mehmet Ali Özer'in yardımcılıklarını ise Mehmet Pekmezci ile Hasan Erdoğan üstlendi. Gollü geçen karşılaşmayı ev sahibi ekip Esenler Erokspor, 4-1 kazandı. Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 72'nci dakikada Olarenwaju Kayode, 26'ncı dakikada Amilton ve 62'nci dakikada Alper Karaman kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 51'inci dakikada Funsho Bamgboye'den geldi. Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 10'a çıkarırken, Hatayspor ise 2 puanda kaldı.

