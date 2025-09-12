Bodrum FK - Adana Demirspor maçı şifresiz izle | Bodrum FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bodrum FK - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 5. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Bodrum FK - Adana Demirspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİPAY BODRUM FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 5. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor maçı 12 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

SİPAY BODRUM FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.