Kehinde resmen Ban-Ban oldu

Bandırmaspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, Nijeryalı hücum oyuncusu Tosin Kehinde ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. 1998 doğumlu olan Kehinde, sol kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 1.78 boyundaki futbolcu, bordo-beyazlı takımın hücum hattını iyice güçlendirecek. Profesyonel kariyerine İngiltere'de başlayan Kehinde, Manchester City'nin altyapısında yetişti.