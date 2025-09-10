Dadaş’ın Mustafa’ları

Trendyol 1. Lig'de sezona namağlup başlayan Erzurumspor FK'da iki Mustafa'nın performansı sevinç yarattı. 38 yaşındaki kaptan Mustafa Yumlu ve 25 yaşındaki sol kanat Mustafa Fettahoğlu, hem saha içindeki istikrarları hem de skora katkılarıyla alkış topladı. Dadaşlar'ın istikrar sembolü Mustafa Yumlu mavi-beyazlı forma altında bugüne kadar 16 gole imzasını koydu.