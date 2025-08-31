Serik Spor-Bodrum FK maçı canlı izle | Serik Spor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serik Spor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 4. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Serik Spor, sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Serik Spor-Bodrum FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Serik Spor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SERİK SPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 4. haftasında oynanacak Serik Spor-Sipay Bodrum FK maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

SERİK SPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park'ta oynanacak Serik Spor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.