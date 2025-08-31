Pendikspor-Sivasspor maçı canlı izle | Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 4. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Pendikspor sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Pendikspor-Sivasspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 4. haftasında oynanacak Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE