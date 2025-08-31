Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı canlı izle | Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 4. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Ankara Keçiörengücü, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 4. haftasında oynanacak Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
