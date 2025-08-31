CANLI SKOR ANA SAYFA
TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı canlı izle | Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı canlı izle | Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 4. haftasında Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü ile Arça Çorum FK karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 11:09
Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı canlı izle | Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 4. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Ankara Keçiörengücü, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 4. haftasında oynanacak Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Emre Gökdemir Ankara Keçiörengücü-Arça Çorum FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

