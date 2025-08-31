Adana Demirspor-Amed SK maçı canlı izle | Adana Demirspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 4. haftasında Adana Demirspor ile Amed SK karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Adana Demirspor-Amed SK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Adana Demirspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 11:24
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 4. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Adana Demirspor, sahasında Amed SK'yı ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Adana Demirspor-Amed SK maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Adana Demirspor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 4. haftasında oynanacak Adana Demirspor-Amed SK maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor-Amed SK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

