CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor 1-8 Amed Sportif Faaliyetler | Trendyol 1. Lig

Adana Demirspor 1-8 Amed Sportif Faaliyetler | Trendyol 1. Lig

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 23:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor 1-8 Amed Sportif Faaliyetler | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Akif Duyur), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay), Ozan Demirbağ

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Emrah Başsan (Dk. 64 Traore), Fernando (Dk. 63 Afena-Gyan), Sabi'a (Dk. 75 Moreno), Diagne

Goller: Dk. 18 ve 45+4 Fernando, Dk. 36, Dk. 85 (Penaltıdan) ve 90 Diagne, Dk. 49 Emrah Başsan, Dk. 62 Sabi'a, Dk. 71 Traore (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 28 Ahmet Bolat

Sarı kartlar: Dk. 21 Enes Erol, Dk. 88 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 87 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı!
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı!
DİĞER
Sanat dünyasında ifşa dalgası! Gerçek bedeli kim ödüyor?
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio, Fenerbahçe'de! Marco Asensio, Fenerbahçe'de! 22:59
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 22:51
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! 22:41
Selçuk Şahin'den Galatasaray maçı yorumu! Selçuk Şahin'den Galatasaray maçı yorumu! 22:06
Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 22:02
"Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık" "Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık" 21:59
Daha Eski
Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama... Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama... 21:57
Borussia Dortmund'dan evinde net galibiyet! Borussia Dortmund'dan evinde net galibiyet! 21:52
Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz 21:40
"Dinlenmeye gelmedim" "Dinlenmeye gelmedim" 21:32
Juventus tek attı 3 aldı! Juventus tek attı 3 aldı! 21:29
"Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" "Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" 21:24