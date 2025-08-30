Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 4. haftasında maçında Ümraniyespor, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada İlker Yasin düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

