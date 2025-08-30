CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, Sakaryaspor ve Boluspor mücadelesiyle devam ediyor. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada, iddialı bir sezon hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 09:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 4. haftasında maçında Sakaryaspor, evinde Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Berkay Erdemir düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor - Boluspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Boluspor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Sakaryaspor - Boluspor MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu!
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
DİĞER
Sinema salonlarında tekelleşmeyi bitiren karar! Rekabet Kurumu son noktayı koydu
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Hakan Çalhanoğlu gelecek m? İşte verdiği son karar
Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı detayları! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı detayları! 09:45
G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu! G.Saray'da o isim 2. lig yolcusu! 09:37
Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 09:28
Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda? Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda? 09:24
Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? 09:21
Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 09:16
Daha Eski
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 08:48
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 08:44
Kocaelispor - Kayserispor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Kayserispor maçı saat kaçta? 08:41
Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 07:45
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:18
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:17