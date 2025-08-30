Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 4. haftasında maçında Sakaryaspor, evinde Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Berkay Erdemir düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor - Boluspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Boluspor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

