Manisa FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 4. haftasında maçında Manisa FK, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak. Karşılaşmada Egemen Artun düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Manisa FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manisa FK - Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Iğdır FK maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

