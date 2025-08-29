Sarıyer - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 4. haftasında maçında Sarıyer, evinde Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Karşılaşmada Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Sarıyer - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarıyer - Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Erzurumspor FK maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

