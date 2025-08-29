Ethemi Sivas’ta

Süper Lig'i hedefleyen 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, aynı ligde yer alan Iğdır FK'nin 27 yaşındaki sol açığı Valon Ethemi'yi kadrosuna kattı. Ethemi, bu sezon 2 maçta forma giyerken, 1 de asist yaptı. Tecrübeli hücumcu, 4 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda oynadı.
