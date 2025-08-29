Açılış 2 maçla

TRENDYOL 1. Lig'de 4. haftanın perdesi bugün iki maçla açılacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Vanspor, saat 19.00'da Bandırmaspor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Sarıyer, Erzurumspor'u ağırlayacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
TRENDYOL 1. Lig'de 4. haftanın perdesi bugün iki maçla açılacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Vanspor, saat 19.00'da Bandırmaspor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Sarıyer, Erzurumspor'u ağırlayacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.