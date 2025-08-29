CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Açılış 2 maçla

Açılış 2 maçla

TRENDYOL 1. Lig'de 4. haftanın perdesi bugün iki maçla açılacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Vanspor, saat 19.00'da Bandırmaspor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Sarıyer, Erzurumspor'u ağırlayacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Açılış 2 maçla
TRENDYOL 1. Lig'de 4. haftanın perdesi bugün iki maçla açılacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Vanspor, saat 19.00'da Bandırmaspor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Sarıyer, Erzurumspor'u ağırlayacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
F.Bahçe'de camiadan Mou'ya büyük tepki!
G.Saray'dan flaş hamle! Barış giderse 2 yıldızdan biri...
DİĞER
Oscar’lı yönetmen isyan etti! “Katil İsrail'le tüm ilişkileri kesin!”
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
F.Bahçe'nin orta sahası Real Madrid'den gelecek!
G.Saray'da Ederson tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:35
Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! Kairat futbolcularının Real Madrid heyecanı! 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:30
Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde play-off maçları tamamlandı! İşte toplu sonuçlar 01:29
Dolmabahçe'de büyük protesto! Dolmabahçe'de büyük protesto! 00:42
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:38
Daha Eski
Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta Solskjaer ile yollar ayrıldı! 00:03
Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! Solskjaer'den istifa tepkileri hakkında açıklama! 00:03
Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Solskjaer'e şok protesto 00:02
Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı! 00:02
Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! Samsun Avrupa yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek! 00:02
RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! RAMS Başakşehir'den Avrupa'ya erken veda! 00:02