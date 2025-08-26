Vukovic Sakarya'ya

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen ancak ligin üçüncü haftasında Bordum FK'ya deplasmanda 3-1 yenilen Sakaryaspor'da yönetim, takımı güçlendirmek için düğmeye bastı. Özellikle orta sahadaki yetersiz görüntü sonrasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen yeşil-siyahlıların hedefindeki isim ise; geçen sezon Kocaelispor forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan Josip Vukovic. 33 yaşındaki Hırvat oyuncu, geçen sezon da istenmiş ancak Vukoviç Kocaelispor'u tercih etmişti.

BUGÜN GELEBİLİR

Hırvat orta saha oyuncusuyla bu sezon tekrardan irtibata geçen yönetim, ülkesi Hırvatistan'da bulunan Vukovic'i transfer görüşmeleri için şehre davet etti. Bonservisi elinde olan tecrübeli orta sahanın bugün Sakarya'da olması bekleniyor. Yapılacak görüşmeler sonrasında oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde sağlık kontrolleri yapılacak ve Vukovic, ardından kendisini Sakaryaspor'a bağlayan imzayı atacak. Sözleşme 1+1 yıllık yapılacak.

2 YIL TÜRKİYE'DE OYNADI

Ülkesi Hırvatistan'ın dışında Bosna-Hersek, Portekiz, Ukrayna ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liglerinde de forma giyen Vukovic, 2023'te Türkiye'ye geldi. 2023-24'ü Pendikspor'da, 2024-25'i ise Kocaelispor'da geçirdi. İki kulüpte; 71 maç oynadı.

18'İNCİ TRANSFER OLACAK

Vukovic, Sakaryaspor'a imza atması halinde, yeşilsiyahlıların bu sezonki 18'inci transferi olacak. Sakaryaspor daha önce, Emre Demir, Kobiljar, Alaaddin, Caner Erkin, Salih Durun ve Sarık Çiftpınar gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmişti.