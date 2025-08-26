CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Vukovic Sakarya'ya

Vukovic Sakarya'ya

Yeşil-siyahlılar, geçen sezon Kocaeli forması giyen ve sezon sonunda ayrılan Josip Vukovic için harekete geçti. 33 yaşındaki oyuncu görüşmeler için şehre davet edildi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vukovic Sakarya'ya

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen ancak ligin üçüncü haftasında Bordum FK'ya deplasmanda 3-1 yenilen Sakaryaspor'da yönetim, takımı güçlendirmek için düğmeye bastı. Özellikle orta sahadaki yetersiz görüntü sonrasında bu bölgeye takviye yapmak isteyen yeşil-siyahlıların hedefindeki isim ise; geçen sezon Kocaelispor forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan Josip Vukovic. 33 yaşındaki Hırvat oyuncu, geçen sezon da istenmiş ancak Vukoviç Kocaelispor'u tercih etmişti.

BUGÜN GELEBİLİR

Hırvat orta saha oyuncusuyla bu sezon tekrardan irtibata geçen yönetim, ülkesi Hırvatistan'da bulunan Vukovic'i transfer görüşmeleri için şehre davet etti. Bonservisi elinde olan tecrübeli orta sahanın bugün Sakarya'da olması bekleniyor. Yapılacak görüşmeler sonrasında oyuncuyla anlaşma sağlanması halinde sağlık kontrolleri yapılacak ve Vukovic, ardından kendisini Sakaryaspor'a bağlayan imzayı atacak. Sözleşme 1+1 yıllık yapılacak.

2 YIL TÜRKİYE'DE OYNADI

Ülkesi Hırvatistan'ın dışında Bosna-Hersek, Portekiz, Ukrayna ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liglerinde de forma giyen Vukovic, 2023'te Türkiye'ye geldi. 2023-24'ü Pendikspor'da, 2024-25'i ise Kocaelispor'da geçirdi. İki kulüpte; 71 maç oynadı.

18'İNCİ TRANSFER OLACAK

Vukovic, Sakaryaspor'a imza atması halinde, yeşilsiyahlıların bu sezonki 18'inci transferi olacak. Sakaryaspor daha önce, Emre Demir, Kobiljar, Alaaddin, Caner Erkin, Salih Durun ve Sarık Çiftpınar gibi önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmişti.

Barış sağlandı ama... Cimbom'un kararı kesin
F.Bahçe'ye Ekvadorlu kanat!
DİĞER
Icardi’nin sevgilisi China Suarez İstanbul’a aşık oldu! Türkçe öğrenmeye başladı
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
F.Bahçe'nin Zinchenko aşkı sürüyor!
Yönetimden Benfica maçı için dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Daha Eski
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 23:31
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 23:31
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 23:31