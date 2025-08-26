TFF 1. Lig'de Fair-Play anları

TFF 1. Lig'in 3. haftasının kapanış maçında İstanbulspor, Manisa FK'yı ağırladı. Mücadelede yaşanan bir an, futbolseverlerin takdirini topladı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Mamadou Cissokho ile hava topu mücadelesine çıkan İstanbulsporlu Florian Loshaj, rakibini havada tutarak yere çakılmasını engelledi.
İŞTE O ANLAR
👏 İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj, rakibi Mamadou Cissokho'nun hava topu mücadelesi sonrasında kötü düşmesini engelleyerek futbolseverlere deja vu yaşattı. | #TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/kAlfyATgWv— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 25, 2025