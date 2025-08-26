CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig TFF 1. Lig'de Fair-Play anları

TFF 1. Lig'de Fair-Play anları

İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj, rakibi Mamadou Cissokho'nun hava topu mücadelesi sonrasında yere düşmesini engelleyerek taraftarların takdirini topladı. İşte o anlar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 09:32
TFF 1. Lig'de Fair-Play anları

TFF 1. Lig'in 3. haftasının kapanış maçında İstanbulspor, Manisa FK'yı ağırladı. Mücadelede yaşanan bir an, futbolseverlerin takdirini topladı. Karşılaşmanın 70. dakikasında Mamadou Cissokho ile hava topu mücadelesine çıkan İstanbulsporlu Florian Loshaj, rakibini havada tutarak yere çakılmasını engelledi.

İŞTE O ANLAR

