Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Pendik geri döndü

Pendik geri döndü

Trendyol 1. Lig'de gol düellosuna sahne olan maçta Erzurumspor ile Pendikspor 3-3 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Pendik geri döndü

Trendyol 1. Lig'de gol düellosuna sahne olan maçta Erzurumspor ile Pendikspor 3-3 berabere kaldı. Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi takım, 11. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun şık golüyle öne geçti. 19'da sahne alan Baiye farkı 2'ye çıkardı. 24'te Benhur Keser'in golü ilk yarının sonucunu ilan etti: 3-0.

PENDİK PES ETMEDİ

İkinci yarıda tempoyu artıran ve atak bir futbol sergileyen konuk takım 63'te Wilks ve 71'de Clarke- Harris'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. 88'de Thuram kaydettiği golle İstanbul temsilcisine 1 puanı getirdi. Bu sonuçla Erzurumspor ve Pendikspor puanlarını 5'e yükseltti.

