CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Ümraniyespor 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 23:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümraniyespor 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol taraftan Görkem Sağlam'ın kullandığı kornerde altıpas üzerinde Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.

25. dakikada Hatayspor yarı alanında Okoronkwo, Djokanovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Muhammed Selim Özbek, Djokanovic'e sarı kart gösterdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Özbek, sarı kartı iptal ederek Djokanovic'i kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

34. dakikada sağ kanattan Benny'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Burak Öksüz'ün kafa vuruşunda top auta gitti.

45+4. dakikada sağ taraftan Görkem Sağlam'ın kullandığı kornerde, ön direkte Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşu sonrası kale önünde seken topu Okoronkwo tamamladı. 0-1

47. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Bardhi, Kerim Alıcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Muhammed Selim Özbek, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Özbek, penaltıyı iptal etti.

55. dakikada orta alana yakın bir bölgede Ali Turap Bülbül, Engin Can Aksoy'un faulü sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammed Selim Özbek, Engin Can Aksoy'a kırmızı kart gösterdi.

63. dakikada Benny'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Ekincier, kaleciyle karşı karşıya altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğin yanında auta gitti.

84. dakikada pasla kullanılan kornerde sol kanattan Barış Ekincier'in yaptığı ortada altıpas üzerinde Batuhan Çelik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bamgboye, yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

G.Saray Singo için teklifini iletti!
Tekke'den maç sonu hakem tepkisi!
DİĞER
Sektörün karanlık yüzü ortaya çıktı! Bu bir vicdan meselesi
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan!
Trabzonspor ligde 'Fırtına' estiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! 22:09
G.Saray gole çok yaklaştı! Torreira'nın şutu direkten döndü G.Saray gole çok yaklaştı! Torreira'nın şutu direkten döndü 21:47
Tekke'den maç sonu hakem tepkisi! Tekke'den maç sonu hakem tepkisi! 21:38
Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş! 21:19
Boluspor geriden gelerek kazandı! Boluspor geriden gelerek kazandı! 21:15
Okan Buruk'tan maç öncesi zemin sözleri! Okan Buruk'tan maç öncesi zemin sözleri! 21:11
Daha Eski
Nusrat Allahverdi'den altın madalya başarısı! Nusrat Allahverdi'den altın madalya başarısı! 21:10
Trabzonspor ligde 'Fırtına' estiriyor! Trabzonspor ligde 'Fırtına' estiriyor! 21:02
Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi! Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi! 20:56
G.Saray ve Kayserispor taraftarları arasında kavga! G.Saray ve Kayserispor taraftarları arasında kavga! 20:44
ManU galibiyete hasret kaldı! ManU galibiyete hasret kaldı! 20:41
Barış Alper'den maç öncesi flaş paylaşım! Barış Alper'den maç öncesi flaş paylaşım! 20:34