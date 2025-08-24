Erzurumspor-Pendikspor maçı canlı izle | Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Erzurumspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Sezona etkili başlayan Erzurum ekibi 4 puan ile çıkış ararken, aynı puana sahip İstanbul temsilcisi etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Erzurumspor-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERZURUMSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ERZURUMSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

