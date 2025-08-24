CANLI SKOR ANA SAYFA
Erzurumspor-Pendikspor maçı canlı izle | Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor-Pendikspor maçı canlı izle | Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında Erzurumspor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya gelecek. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Erzurum ekibi ile aynı puana sahip İstanbul temsilcisi kritik karşılaşmada kazanmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Erzurumspor-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 10:37
Erzurumspor-Pendikspor maçı canlı izle | Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erzurumspor-Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Erzurumspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Sezona etkili başlayan Erzurum ekibi 4 puan ile çıkış ararken, aynı puana sahip İstanbul temsilcisi etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Erzurumspor-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERZURUMSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ERZURUMSPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

