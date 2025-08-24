CANLI SKOR ANA SAYFA
Erzurumspor FK 3-3 Atko Grup Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK 3-3 Atko Grup Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geldi. 6 gole sahne olan karşılaşma, 3-3 beraberlikle sona erdi. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 21:19
Erzurumspor FK 3-3 Atko Grup Pendikspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasındaki Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor karşlaşması, 3-3 berabere sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Harun Terin,

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 66 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu (Dk.74 Hüsamettin Yener), Giorbelidze, Crociata (Dk. 85 Amar Gerxhalıu), Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 75 Furkan Özhan), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez)

Atko Grup Pendikspor: Utku Yuvakuran, Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 46 Furkan Doğan ), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil, Denic (Dk. 58 Bekir Karadeniz ), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Erdem Gökçe (Dk. 69 Hüseyin Maldar) Clarke-Harris, Wilks

Goller: Dk. 11 Mustafa Fettahoğlu, Dk. 19 Baiye, Dk. 24 Benhur Keser (Erzurumspor FK), Dk. 63 Wilks, Dk. 71 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 88 Thuram (Atko Grup Pendikspor)

Sarı kart: Dk. 63 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK), Dk. 46 Mesut Özdemir, Dk. 49 Thuram, Dk. 95+5 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )

