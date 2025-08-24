Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sezona istediği gibi başlayamayan Bolu ekibi 1 puan ile çıkış ararken, 4 puana sahip Ankara temsilcisi etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BOLUSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.