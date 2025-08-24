CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırma farklı

Bandırma farklı

Trendyol 1. Lig’de Bandırmaspor kendi evinde Tanque, Bacuna, Bilal Messaoudi ve Muhammed Gümüşkaya’nın golleriyle 3 puana ulaştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırma farklı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor konuk ettiği Adana Demirspor karşısında gol şov yaptı: 4-0. Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi takım, 26. dakikada Douglas Tanque ve 33'te Leandro Bacuna'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

DEMİRSPOR TEPETAKLAK

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren bordo-beyazlı takım 58'de Bilal Messaoudi'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. 86'da Muhammed Gümüşkaya maçın skorunu tabelaya yazdı: 4-0. Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 4'e yükseltirken, Adana temsilcisi ise henüz puanla tanışamadı.

G.Saray'a genç orta saha! Transferi böyle duyuruldu
Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
DİĞER
İki kez bombalandı yine pes etmedi! Gamze Özçelik Gazze’de 3.kez umut oluyor
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu
Barış Alper o rakamın altına satılmayacak!
Tek hedef galibiyet! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! 01:33
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! 01:26
Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! 01:21
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! 01:21
Daha Eski
F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! 01:21
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 01:21
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! 01:21
G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! 01:21
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 01:21
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 01:21