Bandırma farklı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor konuk ettiği Adana Demirspor karşısında gol şov yaptı: 4-0. Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi takım, 26. dakikada Douglas Tanque ve 33'te Leandro Bacuna'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

DEMİRSPOR TEPETAKLAK

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren bordo-beyazlı takım 58'de Bilal Messaoudi'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. 86'da Muhammed Gümüşkaya maçın skorunu tabelaya yazdı: 4-0. Bu sonuçla Bandırmaspor puanını 4'e yükseltirken, Adana temsilcisi ise henüz puanla tanışamadı.