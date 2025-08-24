CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Amed Sportif Faaliyetler 4-2 Özbelsan Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amed Sportif Faaliyetler 4-2 Özbelsan Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Özbelsan Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 23:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amed Sportif Faaliyetler 4-2 Özbelsan Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Özbelsan Sivasspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Ethem Potuk, Kurtuluş Aslan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Mehmet Murat Uçar, Celal Hanalp, Oktay Aydın (Dk. 87 Aytaç Kara), Sinan Kurt, Diaa Sabi'a (Dk. 87 Adama Traore), Emrah Başsan (Dk. 62 Andre Poko), Fernando Andrade (Dk. 62 Moreno), Diagne (Dk. 82 Felix)

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 73 Çağlayan Menderes), Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 66 Moutoussamy), Charisis, Kamil Fidan (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Luan, Kimpioka (Dk. 66 Emre Gökay), Badji (Dk. 58 Bekir Böke)

Goller: Dk. 33, 46 ve 61 Diaa Sabi'a, Dk. 85 Moreno (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 71 Bekir Böke (Penaltıdan), Dk. 89 Luan (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Oktay Aydın, Dk. 70 Celal Hanalp (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Moutoussamy (Özbelsan Sivasspor)

G.Saray Singo için teklifini iletti!
G.Saray'dan Kayseri'de rahat galibiyet!
DİĞER
Benfica’nın Kerem Aktürkoğlu paylaşımı kızdırdı! “Utanç verici, 14 yaşında mı?”
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Asistler Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan!
Trabzonspor ligde 'Fırtına' estiriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! Emre Belözoğlu'ndan transfer sözleri! 22:09
G.Saray gole çok yaklaştı! Torreira'nın şutu direkten döndü G.Saray gole çok yaklaştı! Torreira'nın şutu direkten döndü 21:47
Tekke'den maç sonu hakem tepkisi! Tekke'den maç sonu hakem tepkisi! 21:38
Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş! 21:19
Boluspor geriden gelerek kazandı! Boluspor geriden gelerek kazandı! 21:15
Okan Buruk'tan maç öncesi zemin sözleri! Okan Buruk'tan maç öncesi zemin sözleri! 21:11
Daha Eski
Nusrat Allahverdi'den altın madalya başarısı! Nusrat Allahverdi'den altın madalya başarısı! 21:10
Trabzonspor ligde 'Fırtına' estiriyor! Trabzonspor ligde 'Fırtına' estiriyor! 21:02
Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi! Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi! 20:56
G.Saray ve Kayserispor taraftarları arasında kavga! G.Saray ve Kayserispor taraftarları arasında kavga! 20:44
ManU galibiyete hasret kaldı! ManU galibiyete hasret kaldı! 20:41
Barış Alper'den maç öncesi flaş paylaşım! Barış Alper'den maç öncesi flaş paylaşım! 20:34