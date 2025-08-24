Amed SK-Sivasspor maçı canlı izle | Amed SK-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amed SK-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 3. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Amed SK, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin 3 puan alacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Amed SK-Sivasspor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Amed SK-Özbelsan Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMED SK-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 3. haftasında oynanacak Amed SK-Özbelsan Sivasspor maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

AMED SK-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-Özbelsan Sivasspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE