Sipay Bodrum FK 3-1 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK 1-0 geri düştüğü maçta konuğu Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Üçüncü haftanın sonunda ilk galibiyetini alan ev sahibi ekip, puanını 5'e çıkardı. Bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Sakaryaspor ise 4 puanda kaldı.

Sipay Bodrum FK'ya galibiyetini getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Fredy, 60. dakikada Arlind Ajeti ve 64. dakikada Taluant Seferi kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 12. dakikada Burak Çoban kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sipay Bodrum FK, Serik Belediyespor'a konuk olacak; Sakaryaspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.