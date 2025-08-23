Iğdır FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 3. haftasında maçında Iğdır FK, evinde Van Spor FK'yı ağırlayacak. Karşılaşmada Seyfettin Alper Yılmaz düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Iğdır FK - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Iğdır FK - Van Spor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Iğdır FK - Van Spor FK maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

