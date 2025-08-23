Esenler Erokspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 3. haftasında maçında Esenler Erokspor, evinde Serik Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Hakan Ülker düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Esenler Erokspor - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenler Erokspor - Serik Belediyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Serik Belediyespor maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

