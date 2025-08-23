Bodrum FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 3. haftasında maçında Bodrum FK, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Yusuf Ziya Gündüz düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Bodrum FK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Sakaryaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Sakaryaspor maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

