Sakaryaspor hazır kıta

Trendyol 1. Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlikle sezona iyi başlayan Sakaryaspor, yarın Bodrum FK'yle kozlarını paylaşacak. Bodrum'a kazanmak için gideceklerini söyleyen teknik direktör İrfan Buz, Süper Lig hedefi için serilerini Bodrum'da da sürdürmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını vurguladı.
