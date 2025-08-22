Lider perdeyi acıyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve önemli transferler gerçekleştiren Çorum FK, hayal ettiği gibi bir sezon başlangıcına imzasını attı. İlk haftada evinde Amed engelini 2-0 ile aşan Çorum FK, daha sonra ise Ada Demirspor deplasmanından 3-0'lık zaferle dönmüştü. 6 puanla zirveye oturan Çorum, bugün ligin yeni takımlarından Sarıyer'i konuk etmeye hazırlanıyor. İlk hafta 90+7'deki penaltı golüyle Iğdır'a 2-1 yenilen Sarıyer, geçen hafta ise Bolu ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün 21.30'da başlayacak mücadele Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.