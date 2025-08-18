CANLI SKOR ANA SAYFA
Amed SK-Erzurumspor FK maçı canlı izle | Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amed SK-Erzurumspor FK maçı canlı izle | Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında Amed SK ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. İlk hafta karşılaşmasında kaybeden Diyarbakır temsilcisi, sahasında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. Yeni sezona galibiyetle başlayan Erzurum ekibi ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Amed SK-Erzurumspor FK maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:55
Amed SK-Erzurumspor FK maçı canlı izle | Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amed SK-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Amed SK, sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Sezona mağlubiyetle başlayan Diyarbakır ekibi, taraftarı önünde ilk zaferini elde ederek puanını 3'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan galibiyetle ayrılan Erzurum temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMED SK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Amed SK-Erzurumspor FK maçı 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

AMED SK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-Erzurumspor FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

