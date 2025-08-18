Amed SK-Erzurumspor FK maçı canlı izle | Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Amed SK-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Amed SK, sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Sezona mağlubiyetle başlayan Diyarbakır ekibi, taraftarı önünde ilk zaferini elde ederek puanını 3'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan galibiyetle ayrılan Erzurum temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Amed SK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AMED SK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Amed SK-Erzurumspor FK maçı 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

AMED SK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-Erzurumspor FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE