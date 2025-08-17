CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 2-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manisa FK 2-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u konuk etti. Bu mücadeleden Manisa FK 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 23:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK 2-1 Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u konuk etti.

Bu mücadeleden Manisa FK 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Adekanye'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Cissokho'nun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Hatayspor atağında rakiplerinden sıyrılan Okoronkwo'un ceza sahası sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Vedat'da kaldı.

46. dakikada Abdulkadir'in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

65. dakikada Lindseth'in pasında topu önüne alan Kadir Kaan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

70. dakikada Adekanye, ceza sahası içerisinde Engin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem İlker Yasin Avcı, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

73. dakikada penaltı atışını kullanan Muhammed, topu bir kez daha ağlarla buluşturdu. 2-1

90+4. dakikada Manisa FK savunması içerisinde oluşan karambolde Burak'ın vuruşunda top direğe ve savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Mehmet Dura

Manisa FK: Vedat, Yusuf, Bartu, Ada, Umut (Ayberk dk. 43), Cissokho, Kadir (Yunus Emre dk.78) , Adakanye (Emre dk. 78), Lindseth, Burak (Muhammed dk. 45), Diony (Fırat dk. 90)

Yedekler: Samet, Osman, Bora, Umut Can, Bekir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Burak, Engin Can (Deniz dk. 89), Hodzic, Görkem, Abdulkadir (Ünal dk. 79), Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg

Yedekler: Demir, Emir, Cengiz, Baran, Selimcan, Yiğit Ali

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Bamgboye (dk. 46) (Hatayspor), Kadir Kaan (dk. 65), Muhammed (dk. 73 pen.) (Manisa FK)

Sarı kart: Cissokho (Manisa FK)

Türk Telekom - REKLAM
G.Saray'a sambacı savunmacı!
DİĞER
Altay Bayındır'ın hatası pahalıya patladı! Manchester United - Arsenal maçı sonrası şok sözler...
Çanakkale'de zamanla yarış! Gelibolu'daki yangın Eceabat'a sıçradı! 57. Alay'a girişler yasak | 7 köy tahliye edildi
Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon
Pep Guardiola'dan flaş Ederson çıkışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a sambacı savunmacı! G.Saray'a sambacı savunmacı! 23:13
Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:52
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 21:27
Ivan Cedric attı! Van kazandı Ivan Cedric attı! Van kazandı 21:16
Sivas'ta kazanan yok! Sivas'ta kazanan yok! 21:12
Beşiktaş-Eyüpspor | CANLI Beşiktaş-Eyüpspor | CANLI 21:12
Daha Eski
Solskjaer'den Jurasek açıklaması! Solskjaer'den Jurasek açıklaması! 20:53
Altay'lı ManU Arsenal'e kayıp! Altay'lı ManU Arsenal'e kayıp! 20:28
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 19:43
G.Saray'da transfer tamam! İstanbul'a geliyor! G.Saray'da transfer tamam! İstanbul'a geliyor! 19:18
Berke Özer ilk maçında 3 gol yedi! Berke Özer ilk maçında 3 gol yedi! 18:51
Başakşehir-Kayserispor | CANLI Başakşehir-Kayserispor | CANLI 18:29