Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Serik'ten siftah

Serik'ten siftah

Ligin yeni ekibi, Bodrum’da ağırladığı Ümraniyespor’u Marcos Silva’nın penaltı golüyle yıkıp sezonun 2. haftasında maç fazlasıyla zirveye çıktı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50


Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Serikspor, ikinci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 3 puanla tanıştı... Bodrum'da oynanan karşılaşma sonunda 4 puana ulaşan Antalya temsilcisi, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu da ele geçirdi. İlk haftayı 3 puanla kapatan Ümraniyespor, ise henüz ikinci haftada ilk mağlubiyetini alarak fırsat tepti.

VAR'DA İNCELEME

KARŞILAŞMANIN sonucu belirleyen gol ise VAR incelemesi sonrası verilen penaltıyla geldi. 45. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, Amaral'ın rakip ceza sahası içinde Burak ile girdiği ikili mücadeleyi VAR'da inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 45+2. dakikada beyaz noktada meşin yuvarlağın başına geçen Marcos Silva, ağları havalandırarak takımını zirveye taşıyan golü kaydetti: 1-0.

SON DAKİKA
