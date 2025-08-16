Pendikspor-Bandırmaspor maçı canlı izle | Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Pendikspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Sezona beraberlikle başlayan İstanbul ekibi, taraftarı önünde ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e çıkarmanın peşinde. Öte yandan, ilk hafta sahadan beraberlikle ayrılan Balıkesir temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak lige hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Peki, Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

PENDİKSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.