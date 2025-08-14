CANLI SKOR ANA SAYFA
Diagne döndü!

Diagne döndü!

Eski Galatasaraylı golcü, 1. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli forvet hedefinin en az 25 gol olduğunu açıkladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Diagne döndü!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, eski Galatasaraylı golcü Mbaye Diagne ile 2 yıllık mukavele imzaladı. Deneyimli forvet, başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla Amed Store'da düzenlenen törende kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Mbaye Diagne Türkiye'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük'te forma giymiş, Süper Lig gol kralı olmuştu.

EN AZ 25 GOL SÖZÜ VERDİ

İmza töreninde iddialı açıklamalarda bulunan tecrübeli forvet, "Hedefim en az 25 gol atmak. Belki daha fazla da olabilir. Futbol takım oyunu o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı. 33 yaşındaki oyuncu, kariyerinde son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Quadisiya'da forma giydi.

SÜPER LİG GOL KRALI OLDU

Mbaye Diagne futbol kariyerinde en dikkat çeken dönemlerinden birini Süper Lig'de yaşadı. 2019 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig devi Galatasaray'a transfer olan tecrübeli golcü, 29 karşılaşmada 30 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaştı. Mbaye Diagne sarı-kırmızılı formayla toplam 62 maçta boy gösterirken 26 kez ağları salladı. 33 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da şampiyonluk kupası da kaldırdı.

