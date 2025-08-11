Sakarya yıkılmadı

Trendyol 1. Lig'de günün kritik maçında Bandırma ve Sakaryaspor birbirlerine üstünlük kuramadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve mücadeleye ağırlığını koyan ev sahibi Bandırma, oyunu rakip yarı alana çıktı. Ancak aradığı golü bulamayınca, konuk Sakaryaspor kontrataktan golü buldu. 36. dakikada Burak Çoban'ın soldan pasında topa gelişine vuran 34 yaşındaki Kakuta topu filelere gönderdi. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda bir pozisyon ile maçın tüm gidişatı değişti. Başrolde yine Caner Erkin vardı.

SZUMSKİ'NİN HATASI

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Kakuta bir kez daha topu filelere gönderdi. Ancak VAR kararı ile pozisyon faul gerekçesiyle iptal edildi. Buna çok sinirlenen Caner Erkin uzun bir süre hakem Alpaslan Şen'e şiddetli itiraz etti. Sonunda sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 55. dakikada doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi. Ardından oyunu tek kaleye çeviren Bandırma aradığı golü 75'te buldu. Kaleci Szumski'nin hatasında topu önünde bulan Samake skora eşitliği getirdi ve skoru belirleyen isim oldu. Sakarya harika başladığı maçta 1 puana sevindi.