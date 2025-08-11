CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sakarya yıkılmadı

Sakarya yıkılmadı

Bandırma deplasmanında 36’da Kakuta ile öne geçen Sakarya’da Caner Erkin 55’te doğrudan kırmızı kart gördü. Ev sahibi takım 75. dakikada Samake ile eşitliği sağladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakarya yıkılmadı

Trendyol 1. Lig'de günün kritik maçında Bandırma ve Sakaryaspor birbirlerine üstünlük kuramadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve mücadeleye ağırlığını koyan ev sahibi Bandırma, oyunu rakip yarı alana çıktı. Ancak aradığı golü bulamayınca, konuk Sakaryaspor kontrataktan golü buldu. 36. dakikada Burak Çoban'ın soldan pasında topa gelişine vuran 34 yaşındaki Kakuta topu filelere gönderdi. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda bir pozisyon ile maçın tüm gidişatı değişti. Başrolde yine Caner Erkin vardı.

SZUMSKİ'NİN HATASI

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Kakuta bir kez daha topu filelere gönderdi. Ancak VAR kararı ile pozisyon faul gerekçesiyle iptal edildi. Buna çok sinirlenen Caner Erkin uzun bir süre hakem Alpaslan Şen'e şiddetli itiraz etti. Sonunda sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 55. dakikada doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi. Ardından oyunu tek kaleye çeviren Bandırma aradığı golü 75'te buldu. Kaleci Szumski'nin hatasında topu önünde bulan Samake skora eşitliği getirdi ve skoru belirleyen isim oldu. Sakarya harika başladığı maçta 1 puana sevindi.

Mou'dan o transfere veto!
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
DİĞER
Fenerbahçe'de iki yıldız takıma dönüyor! Feyenoord maçı öncesi çifte müjde...
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
G.Saray'da rota Leandro Trossard!
Yusuf Akçiçek'e dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ağustos Pazartesi 2025 06:54
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 01:10
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:55
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:30
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:30
Daha Eski
Bodrum'da puanlar paylaşıldı! Bodrum'da puanlar paylaşıldı! 00:30
Vanspor'dan müthiş dönüş! Vanspor'dan müthiş dönüş! 00:29
Çorum FK'dan güzel açılış! Çorum FK'dan güzel açılış! 00:27
F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... F.Bahçe'de flaş gelişme! Zinchenko... 00:24
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 00:24
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! 00:24