Hatayspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Hatayspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hatayspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Keçiörengücü maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.