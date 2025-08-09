CANLI SKOR ANA SAYFA
Hatayspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Hatayspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, ilk hafta maçında Hatayspor ile Keçiörengücü karşılaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Hatayspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:54 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:55
Hatayspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Hatayspor - Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun ilk hafta maçında Hatayspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hatayspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Keçiörengücü maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

