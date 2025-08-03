CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Sarıyer’de Aboubakar bombası!

Sarıyer’de Aboubakar bombası!

1. Lig’in yeni ekibi Sarıyer, Aboubakar’la anlaştı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sarıyer’de Aboubakar bombası!

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Sarıyer, Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen yıldız golcü Vincent Aboubakar ile anlaştı. Hatayspor'dan ayrılan Aboubakar, birkaç gün içinde kendisini Sarıyer'e bağlayan sözleşmeye imza atacak. 33 yaşındaki Kamerunlu yıldız santrfor, geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 28 karşılaşmada 8 gol, 2 asist katkısına rağmen takımının 1. Lig'e düşmesine engel olamadı.

Derrick Köhn'e Rus kancası!
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali!
DİĞER
Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aicha Hamideche Beşiktaş'ta! Aicha Hamideche Beşiktaş'ta! 17:20
F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü 17:19
Zeynep Sönmez antrenörleriyle yollarını ayırdı Zeynep Sönmez antrenörleriyle yollarını ayırdı 17:16
Finlandiya Rallisi'ni Rovanpera kazandı Finlandiya Rallisi'ni Rovanpera kazandı 17:10
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
Daha Eski
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58