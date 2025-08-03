Sarıyer’de Aboubakar bombası!

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Sarıyer, Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen yıldız golcü Vincent Aboubakar ile anlaştı. Hatayspor'dan ayrılan Aboubakar, birkaç gün içinde kendisini Sarıyer'e bağlayan sözleşmeye imza atacak. 33 yaşındaki Kamerunlu yıldız santrfor, geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 28 karşılaşmada 8 gol, 2 asist katkısına rağmen takımının 1. Lig'e düşmesine engel olamadı.