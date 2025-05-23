Finalist belli oluyor

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanş maçında bugün saat 16.00'da Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak kritik mücadele, beIN Sports2 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek.

SKOR AVANTAJI

Sakarya'daki ilk maçta Bandırmaspor, Boluspor'u 4-1 yenmişti. Bordo-beyazlılar rövanş öncesi önemli bir avantaja sahip. Boluspor'un final için 4 farklı kazanması gerekecek. Kırmızı-beyazlıların 3 farklı galibiyeti halinde ise maç uzayacak. Eşleşmenin galibi Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan finalde Karagümrük'ün rakibi olacak.