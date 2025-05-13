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Haberler TFF 1.Lig Taşdemir Iğdır'da

Taşdemir Iğdır'da

Kocaelispor’un 16 yıllık hasretini dindiren teknik direktör İsmet Taşdemir görevinden ayrıldı. 50 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımı Iğdır FK oldu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Taşdemir Iğdır'da

1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve önceki gün kupasını kaldırarak şampiyonluğu binlerce taraftarıyla kutlayan Kocaelispor'da dün beklenen teknik direktör ayrılığı resmen yaşandı. Yeşil-siyahlılar, İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Yeşil- siyahlı kulüpte kısa sürede önemli bir başarıya imza atarak takımı 16 yıl hasreti sona erdiren 50 yaşındaki çalıştırıcı, memleketi olan Iğdır FK ile anlaştı. Taşdemir'in önümüzdeki günlerde Iğdır'a giderek resmi olarak 1. Lig temsilcisiyle çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

KÖPRÜYE BAYRAK ASILDI

1. Lig 2024- 2025 sezonu şampiyonu olan Kocaelispor'un bayrağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor. Yeşil-siyahlıların dev bayrağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Dev bayrağın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz İstanbul'la anlaşırız" ifadelerine yer verdi. Büyükakın, İzmit Körfezi'nin incisi Osmangazi Köprüsüne "Şampiyon Kocaelispor" bayrağını astırmıştı.

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