Karagümrük finalde

Karagümrük, play-off'u kovalayan Iğdır FK'yi sahasında 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Pendik deplasmanında 2-0 kaybedip, 2. sırayı Gençlerbirliği'ne kaptıran ve Süper Lig fırsatını tepen Karagümrük, son 3 dakikada playoff final biletini aldı. 23'te Wesley'le öne geçen Gümrük, 39'da Bruno'nun golüne engel olamadı. 87'de sahne alan Gray, playoff final biletini İstanbul ekibine getirdi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, normal sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükselme yolunda direkt final maçı oynayacak.