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Haberler TFF 1.Lig Karagümrük finalde

Karagümrük finalde

Karagümrük, play-off'u kovalayan Iğdır FK'yi sahasında 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Pendik deplasmanında 2-0 kaybedip, 2. sırayı Gençlerbirliği'ne kaptıran ve Süper Lig fırsatını tepen Karagümrük, son 3 dakikada playoff final biletini aldı. 23'te Wesley'le öne geçen Gümrük, 39'da Bruno'nun golüne engel olamadı. 87'de sahne alan Gray, playoff final biletini İstanbul ekibine getirdi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, normal sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükselme yolunda direkt final maçı oynayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Karagümrük finalde

Karagümrük, play-off'u kovalayan Iğdır FK'yi sahasında 2-1 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Pendik deplasmanında 2-0 kaybedip, 2. sırayı Gençlerbirliği'ne kaptıran ve Süper Lig fırsatını tepen Karagümrük, son 3 dakikada playoff final biletini aldı. 23'te Wesley'le öne geçen Gümrük, 39'da Bruno'nun golüne engel olamadı. 87'de sahne alan Gray, playoff final biletini İstanbul ekibine getirdi. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar, normal sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükselme yolunda direkt final maçı oynayacak.

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