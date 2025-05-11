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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği Süper Lig'de

Gençlerbirliği Süper Lig'de

Yeni Malatya'yı yenen kırmızı karalar 4 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Hüseyin Eroğlu’nun öğrencileri, 1 puanın yettiği maçta ligden düşmesi kesinleşen Malatya ekibini deplasmanda 5-0 yenip Kocaelispor’un ardından Süper Lig’e çıkan 2. takım oldu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Gençlerbirliği Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı, çıkanlar, play-off ve düşenlerle nefesleri kesti. 1. Lig'de ilk iki takım direkt Süper Lig'e yükseliyor. Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'u mağlup edip, Fatih Karagümrük'ün deplasmanda Pendikspor'a yenilmesiyle 2. sıraya çıkan Gençlerbirliği, Malatya deplasmanında son 90 dakikaya Süper Lig bileti için çıktı. Fatih Karagümrük'e ikili averajda üstün olan ve 1 puanın yettiği Kırmızı Karalar, küme düşmesi kesinleşen rakibini 5-0 yenerek 4 yıl sonra Trendyol Süper Lig'e geri döndü. Başkent ekibi, 2020-21'de Süper Lig'den düşmüştü.

SAMSUN'DAN SONRA G.BİRLİĞİ'Nİ DE ÇIKARDI

Süper Lig'e 4 yıl aranın ardından tekrar yükselen Gençlerbirliği, bu başarısını teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na borçlu. 18. haftada kırmızı-siyahlılar 1. Lig'de 14. sırad ayken Recep Karatepe'nin yerine Sakaryaspor maçıyla göreve başlayan 52 yaşındaki başarılı teknik adam, 21 haftada 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgiyle Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e taşıdı. Kırmızı Karalar, Eroğlu'yla son 8 maçını da kaybetmedi. Eroğlu, 2022-23 sezonunda da Samsunspor'u Süper Lig'e yükseltmeyi başardı.

Trendyol 1. Lig'de 38 haftada 57 gol atan ve kalesinde 34 gol gören Gençlerbirliği'nde 30 yaşındaki kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, 14 golle takımın en skorer ismi oldu. Kırmızı Karalar'da Metehan Mimaroğlu'nu 8 golle Brezilyalı forvet Amilton takip etti.

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