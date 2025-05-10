Süper sayım

1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek ikinci ekibin yanı sıra play-off hattı ve ligden düşecek son takım bugün belli olacak. K.Gümrük'ün 2 puan önündeki G.Birliği, ligden düşen Y.Malatya'dan 1 puan alırsa, Kocaeli'nin ardından Süper Lig'e çıkacak ikinci ekip olacak.

FİNAL İÇİN 4 ADAY VAR

Üçüncünün direkt play-off finaline yükseleceği ligde G.Birliği Süper Lig'e yükselemezse 3. olacak. 3. sıra için K.Gümrük, Erzurumspor ve Bandırmaspor'un şansı devam ediyor. 58'er puana sahip Iğdır, Bolu ve 57 puanlı Amed'in de play-off ihtimali sürüyor.

3 TAKIM ATEŞ ÇEMBERİNDE

Y. Malatya, Adana ve Ş.Urfa'nın veda ettiği ligde son hafta öncesinde 48 puanlı Sakarya, 45'er puanlı A.Gücü ve Manisa'dan biri daha düşecek. Manisa ile A.Gücü'nün puan eşitliğinde A.Gücü düşecek. Sakarya, A.Gücü ve Manisa, aynı puanda bitirirse Sakarya düşecek. Manisa kazanırsa ligde kalacak.

AMILTON SABIRSIZ

1.Lig'de Y.Malatya'ya konuk olacak Gençlerbirliği'nin Brezilyalı futbolcusu Amilton, geçen sezon play-off'u son maçta kaçırdıklarını belirtip, kritik maçı sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Amilton, "Bunun bende acısı vardı. Bendeki inanç hiçbir zaman bitmedi. Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına her zaman inandım" diye konuştu.