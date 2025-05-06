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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği geliyor

Gençlerbirliği geliyor

Son haftaya ikinci sırada giren G.Birliği, 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmak için geri sayıma geçti. Kırmızı siyahlı takıma mutlu son için galibiyet yetiyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Gençlerbirliği geliyor

Trendyol 1. Lig'de 2. sıraya yükselen Gençlerbirliği, Sakaryaspor karşısında aldığı "kritik" galibiyetle Süper Lig'e yükselmek için son hafta öncesi büyük avantaj sağladı. Puanını 65'e çıkaran kırmızı- siyahlılar, Karagümrük'ün de Pendikspor'a 2-0 mağlup olmasıyla ligde ikinci sıraya yerleşti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 7 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı. Ligde son haftaya ikinci giren başkent ekibi, sezonu bu pozisyonda tamamlaması halinde 4 yıl aradan sonra doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Kırmızı siyahlılar, Yeni Malatya'yı yenerse Süper Lig'e yükselecek.

PUAN EŞİTLİĞİNDE AVANTAJLI

Gençlerbirliği'nin son hafta Yeni Malatyaspor ile berabere kalması Fatih Karagümrük'ün de 3 puan alması durumunda iki takımın puanı 66'da eşitlenecek. Puanların eşitliği durumunda statünün ikili averaj kriteri devreye girecek. Sezonun 15. haftasında sahasında Karagümrük'ü 1-0 yenen, 34. haftada ise 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, adını yeniden Süper Lig'e yazdıracak. Gençlerbirliği'nin Yeni Malatyaspor ile berabere kalması ve Karagümrük'ün puan kaybetmesi durumu da başkent temsilcisini doğrudan Süper Lig'e taşıyacak. Gençlerbirliği'nin mağlup olması halinde, Karagümrük, Iğdır'ı yenerse sezonu 2. sırada bitirecek.

METEHAN MİMAROĞLU ETKİSİ

Ligde geride kalan 37 haftada 52 gol atan ve kalesinde 34 gol gören G.Birliği'nde kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, 14 golle takımın en skorer ismi oldu. Mimaroğlu'nu takımın tecrübeli ismi Amilton (8) takip etti. Devre arası gelen Daniel Popa 6'ıncı golüne ulaştı. Gaucho da 5 gol attı.

İLHAN BAŞKANIN HATIRASI

Kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-18 sezonunda küme düşen Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselmişti. Ligden 2020- 21 sezonunda tekrar düşen Gençlerbirliği, aradan geçen 4 yılın ardından Süper Lig'e yeniden göz kırpıyor.

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