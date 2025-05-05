Gençlerbirliği, Süper Lig'e çok yakın

Ligin 37. haftasında dün akşam Eryaman Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk eden başkent temsilcisi, Daniel Popa'nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 65'e çıkaran kırmızı-siyahlılar, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün de Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-0 mağlup olmasıyla ligde ikinci sıraya yerleşti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 7 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı.

Ligde son haftaya ikinci giren başkent ekibi, sezonu bu pozisyonda tamamlaması halinde 4 yıl aradan sonra doğrudan Süper Lig'e çıkacak.

Sezonu küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor deplasmanında tamamlayacak kırmızı-siyahlılar, galip gelmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

PUAN EŞİTLİĞİNDE AVANTAJ GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Gençlerbirliği'nin son hafta Yeni Malatyaspor ile berabere kalması Fatih Karagümrük'ün de 3 puan alması durumunda iki takımın puanı 66'da eşitlenecek.

Puanların eşitliği durumunda statünün ikili averaj kriteri devreye girecek. Sezonun 15. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen, 34. haftada ise 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, adını yeniden Süper Lig'e yazdıracak.

Gençlerbirliği'nin Yeni Malatyaspor ile berabere kalması ve Karagümrük'ün puan kaybetmesi durumu da başkent temsilcisini doğrudan Süper Lig'e taşıyacak.

Gençlerbirliği'nin mağlup olması halinde, Fatih Karagümrük'e 1 puan yeterli olmayacak. İstanbul temsilcisi, Iğdır FK karşısında galibiyet alması durumunda 66 puanla sezonu 2. sırada bitirecek. Bu senaryoda Gençlerbirliği, Süper Lig'e doğrudan yükselemeyecek ve play-off mücadelesi verecek.

METEHAN MİMAROĞLU ETKİSİ

Ligde geride kalan 37 haftada 52 gol atan ve kalesinde 34 gol gören Gençlerbirliği'nde kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, 14 golle takımın en skorer ismi oldu.

Kırmızı-siyahlılarda Metehan Mimaroğlu'nu 8 golle takımın tecrübeli ismi Amilton takip etti.

DEVRE ARASI GOLCÜ TAKVİYELERİ

Başkent ekibinde, sezonun devre arasında santrafor bölgesine yapılan takviyeler, ikinci yarıda etkili oldu.

Kırmızı-siyahlılar, ileri uca devre arasında Romanya'dan Daniel Popa ile Brezilyalı Leo Gaucho'yu transfer etti.

Sakaryaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Daniel Popa, toplamda da 6'ıncı golüne ulaştı.

Leo Gaucho ise sezonun son haftası öncesi kırmızı-siyahlı formayla 5 kez fileleri havalandırdı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Gençlerbirliği'nin Sakaryaspor ile oynadığı sezonun son iç saha maçında Eryaman Stadı tribünleri büyük ölçüde dolarken kırmızı-siyahlı taraftarlar takımlarına 90 dakika boyunca yoğun destek verdi.

Başkent temsilcisinin Süper Lig yolunda kritik bir viraja girdiği bu dönemde maç öncesi ve sonrası yapılan tezahüratlarla futbolculara moral veren taraftarlar, karşılaşmanın ardından da galibiyeti hem stadyumda hem de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kutladı.

İLHAN BAŞKANIN HATIRASI

Kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği 2017-18 sezonunda küme düşen Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselmişti.

Ligden 2020-21 sezonunda tekrar düşen Gençlerbirliği, aradan geçen 4 yılın ardından Süper Lig'e yeniden göz kırpıyor.